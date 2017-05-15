Sinan’ın şanssızlığı

G.Saray'ın hocası Tudor, son 4 maçta 18 kişilik kadroya dahi almadığı Sinan Gümüş'ü sürpriz şekilde Gaziantepspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi. Sağda Yasin'in yerine forma giyen Sinan gol pozisyonlarına girse de son vuruşları yapamadı. İkinci yarıda sakatlık geçiren Sinan, 72'de oyundan çıkmak zorunda kaldı.