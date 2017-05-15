 Sinan’ın şanssızlığı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Sinan’ın şanssızlığı

    Sinan’ın şanssızlığı
    G.Saray'ın hocası Tudor, son 4 maçta 18 kişilik kadroya dahi almadığı Sinan Gümüş'ü sürpriz şekilde Gaziantepspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi. Sağda Yasin'in yerine forma giyen Sinan gol pozisyonlarına girse de son vuruşları yapamadı. İkinci yarıda sakatlık geçiren Sinan, 72'de oyundan çıkmak zorunda kaldı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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