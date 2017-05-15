Sinan’ın şanssızlığı
G.Saray'ın hocası Tudor, son 4 maçta 18 kişilik kadroya dahi almadığı Sinan Gümüş'ü sürpriz şekilde Gaziantepspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi. Sağda Yasin'in yerine forma giyen Sinan gol pozisyonlarına girse de son vuruşları yapamadı. İkinci yarıda sakatlık geçiren Sinan, 72'de oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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