 Helvacı’dan destek – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Helvacı’dan destek

    Helvacı’dan destek
    Eski yönetici , başlantılan imza kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Helvacı, "Bu kampanyayı desteklemek ve iyiniyetle bu işe girişen gençlere destek vermek; demokratik önceliklere sahip, G.Saray geleneğini bilen herkes için bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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