Helvacı’dan destek
Eski yönetici Mehmet Helvacı, başlantılan imza kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Helvacı, "Bu kampanyayı desteklemek ve iyiniyetle bu işe girişen gençlere destek vermek; demokratik önceliklere sahip, G.Saray geleneğini bilen herkes için bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Helvacı’dan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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