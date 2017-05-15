 Ezeli rekabet – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Ezeli rekabet

    Ezeli rekabet

    Ligde hedefsiz kalan Cimbom, 3. sıraya göz koydu! Deplasmanda Josue ve Sneijder ile galibiyete ulaştı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2’ye düşürdü

    Şampiyonluktan kopan iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe 3. sıra için yarışır hale geldi! Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a yenilmesiyle farkı kapatma fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep karşısında zorlansa da galibiyete ulaşmasını bildi. Sinan Gümüş'ün pasını düzeltip sert bir vuruş yapan Josue'nin golüyle öne geçen Cimbom, 53. dakikada yine bir duran topta golü kalesinde gördü. Kornerden gelen ortayı Thiam ağlara bıraktı: 1-1.

    SEZONU ERKEN AÇACAK
    Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep galibiyet golünü yakalayabilmek için çok uğraşsa da Muslera başarılı kurtarışlar yaparak ev sahibi ekibe başka gol fırsatı vermedi. 80'de ise kazanılan frikik atışında nefis bir gol kaydeden Sneijder skoru belirledi: 2-1. böylece puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü. 3. sıra UE FA Avrupa Ligi'nde daha az ön eleme açısından büyük önem taşıyor. Aksi takdirde Galatasaray veya kupayı almaması halinde Fenerbahçe sezonu daha erken açacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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