Ezeli rekabet
Ligde hedefsiz kalan Cimbom, 3. sıraya göz koydu! Deplasmanda Josue ve Sneijder ile galibiyete ulaştı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2’ye düşürdü
Şampiyonluktan kopan iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe 3. sıra için yarışır hale geldi! Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a yenilmesiyle farkı kapatma fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep karşısında zorlansa da galibiyete ulaşmasını bildi. Sinan Gümüş'ün pasını düzeltip sert bir vuruş yapan Josue'nin golüyle öne geçen Cimbom, 53. dakikada yine bir duran topta golü kalesinde gördü. Kornerden gelen ortayı Thiam ağlara bıraktı: 1-1.
SEZONU ERKEN AÇACAK
Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep galibiyet golünü yakalayabilmek için çok uğraşsa da Muslera başarılı kurtarışlar yaparak ev sahibi ekibe başka gol fırsatı vermedi. 80'de ise kazanılan frikik atışında nefis bir gol kaydeden Sneijder skoru belirledi: 2-1. Galatasaray böylece puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü. 3. sıra UE FA Avrupa Ligi'nde daha az ön eleme açısından büyük önem taşıyor. Aksi takdirde Galatasaray veya kupayı almaması halinde Fenerbahçe sezonu daha erken açacak.
Savaş ÇORLU
SEZONU ERKEN AÇACAK
Kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep galibiyet golünü yakalayabilmek için çok uğraşsa da Muslera başarılı kurtarışlar yaparak ev sahibi ekibe başka gol fırsatı vermedi. 80'de ise kazanılan frikik atışında nefis bir gol kaydeden Sneijder skoru belirledi: 2-1. Galatasaray böylece puanını 55'e çıkardı ve 3. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü. 3. sıra UE FA Avrupa Ligi'nde daha az ön eleme açısından büyük önem taşıyor. Aksi takdirde Galatasaray veya kupayı almaması halinde Fenerbahçe sezonu daha erken açacak.
Savaş ÇORLU
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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