Tudor ile devam edeceğiz
Başkan Özbek, eleştirilen hırvat teknik adama arka çıktı. Yeni sezon için 6-7 transfer gerçekleştireceklerini ifade eden Özbek, geleceği tartışılan Tudor ile ilgili, “Sonuç ne olursa olsun onunla yola devam edeceğiz ve projesine uygun oyuncular alacağız” dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda gönderileceği konuşulan teknik direktör İgor Tudor ile yollarına devam edeceklerini söyledi. beIN Sports'ta Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtlayan Özbek, Hırvat teknik adamın yeni sezonda da takımın başında olacağını dile getirerek, "Sonuç ne olursa olsun İgor Tudor ile devam edeceğiz" diye konuştu.
Yeni sezonda kadrolarına çok sayıda futbolcu dahil edeceklerini belirten Başkan, "En az 6-7 oyuncu transfer edeceğiz. Stoper, sağ ve sol bek ile forvette eksiğimiz var. İyi bir golcü arıyoruz. Cenk Ergün şu anda yurt dışında. Eren Derdiyok da çok önemli bir oyuncu. Eren ile yarışabilecek bir golcü üzerinde duruyoruz" ifadesini kullandı.
GEÇMİŞTE HATALAR YAPTIK
Dursun Özbek, Tudor'un göreve gelmesiyle takımın çalışma şeklinde değişiklik olduğuna değinerek transferleri hocanın isteği doğrultusunda yapacaklarını söyledi. Özbek şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışıyoruz. Bu projeye uygun, daha çok koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak için çabalıyoruz.
Transfer listemizi buna göre yapacağız. Alacağımız futbolcular Galatasaray'ın şanına layık oyuncular olacak. Geçmişte bu konularda hatalar yaptık, bu sene benzer hataları yapmak istemiyoruz. 'Yıldız transferi yapacağız' dediğiniz zaman farklı manalar çıkıyor. Galatasaray'a yakışan isimler alacağız."
1600 İMZA TOPLANABİLİR Mİ? GÖRECEĞİZ!
Galatasaray camiasında başlatılan imza kampanyasını da değerlendiren Başkan Dursun Özbek, "Elbette ki bu demokratik yapının doğal bir sonucu... 1.5 ay evvel genel kurul geçirdik. Orada geçtiğimiz yılın hesabını verdik, büyük çoğunlukla ibra edildik. Bazı arkadaşlar bunu yeterli bulmadılar. İmza kampanyası yapmak suretiyle çalışmalar yapıyorlar" dedi. Özbek, Şansal Büyaka'nın "Siz 1600 imzanın yakalanacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Göreceğiz" şeklinde karşılık verdi.
CAMİANIN TEPKİSİ YOK
Soru üzerine camianın kendisine tepkili olmasının nedenleri hakkında da konuşan Özbek, "Görevde iki seneyi dolduruyoruz. Popülist değiliz, işimize bakıyoruz. Ben 2800 oyla seçildim. İki genel kurul geçirdik. Genel kurul bugüne kadar hiçbir yönetime vermediği yetkiyi bana verdi. Mali genel kurul yapıldı, yüzde 80'e yakın ibra çıktı. Şimdi böyleyken "Camia sana tepkili" dendiği zaman ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir algı yaratma peşinde olanlarla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.
MEHMET ÖZBEK BAŞKAN OLABİLİR
Özbek, kardeşi Mehmet Özbek'in artık futbolla ilgilenmeyeceğini söyledi: Mehmet Özbek, Galatasaray'ın 16 yıllık bir üyesi. Başkan olma şartlarına da sahip. Yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım gibi. Dünya kadar faydası var. Ama bugün itibariyle futboldaki görevlerini bıraktı.
BRUMA İMZA ATACAK
Başkan Özbek bir yıl daha sözleşmesi bulunan Armindo Bruma'nın kontratını uzatmak istediklerini anlatarak, "Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için kendisi ve menajeriyle bir araya geldik. Bruma, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Yaptığımız görüşmelerimizde bir iki konu kaldı. Onları da halledip, kontratını herhalde 4 ya da 5 yıl uzatacağız" şeklinde görüş belirtti.
BURAK BUYURSUN GELSİN
Burak Yılmaz'ın gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Özbek, "Burak, Galatasaray'da oynamış önemli bir futbolcu. Öyle bir teklif gelirse, buyursun gelsin. Galatasaray'da oynamak istiyorsa o kadar önemli bir futbolcuya kim 'hayır' der" ifadelerini kullandı.
KİMLERİ ALACAK?
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fabio Coentrao, Jackson Martinez ve Alvaro Negredo gibi yıldız futbolcuların transfer listelerinde olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Özbek, konuyla ilgili "Yalanlamadığınıza göre bu haberleri doğruluyorsunuz" değerlendirmesi üzerine ise "Sizin dediğiniz gibi olsun" karşılığını verdi.
KESİLEN CEZALAR: Galatasaray'ın performansıyla insanlar üzülüyor. Biz insanları üzüyorsak ödül olduğu kadar cezanın olduğunu da kabul etmek lazım.
ÖDEMELER: Futbolcuların mart ayı alacaklarını ödedik. Şartlar nedeniyle ödemeyi biraz geriden yapıyoruz.
SNEİJDER: Marka, yıldız bir futbolcu. Galatasaray'da bir yıl daha kontratı var ve önemli bir oyuncumuz. Gayet de iyi oynuyor.
Yeni sezonda kadrolarına çok sayıda futbolcu dahil edeceklerini belirten Başkan, "En az 6-7 oyuncu transfer edeceğiz. Stoper, sağ ve sol bek ile forvette eksiğimiz var. İyi bir golcü arıyoruz. Cenk Ergün şu anda yurt dışında. Eren Derdiyok da çok önemli bir oyuncu. Eren ile yarışabilecek bir golcü üzerinde duruyoruz" ifadesini kullandı.
GEÇMİŞTE HATALAR YAPTIK
Dursun Özbek, Tudor'un göreve gelmesiyle takımın çalışma şeklinde değişiklik olduğuna değinerek transferleri hocanın isteği doğrultusunda yapacaklarını söyledi. Özbek şöyle konuştu: "Önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışıyoruz. Bu projeye uygun, daha çok koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmak için çabalıyoruz.
Transfer listemizi buna göre yapacağız. Alacağımız futbolcular Galatasaray'ın şanına layık oyuncular olacak. Geçmişte bu konularda hatalar yaptık, bu sene benzer hataları yapmak istemiyoruz. 'Yıldız transferi yapacağız' dediğiniz zaman farklı manalar çıkıyor. Galatasaray'a yakışan isimler alacağız."
1600 İMZA TOPLANABİLİR Mİ? GÖRECEĞİZ!
Galatasaray camiasında başlatılan imza kampanyasını da değerlendiren Başkan Dursun Özbek, "Elbette ki bu demokratik yapının doğal bir sonucu... 1.5 ay evvel genel kurul geçirdik. Orada geçtiğimiz yılın hesabını verdik, büyük çoğunlukla ibra edildik. Bazı arkadaşlar bunu yeterli bulmadılar. İmza kampanyası yapmak suretiyle çalışmalar yapıyorlar" dedi. Özbek, Şansal Büyaka'nın "Siz 1600 imzanın yakalanacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Göreceğiz" şeklinde karşılık verdi.
CAMİANIN TEPKİSİ YOK
Soru üzerine camianın kendisine tepkili olmasının nedenleri hakkında da konuşan Özbek, "Görevde iki seneyi dolduruyoruz. Popülist değiliz, işimize bakıyoruz. Ben 2800 oyla seçildim. İki genel kurul geçirdik. Genel kurul bugüne kadar hiçbir yönetime vermediği yetkiyi bana verdi. Mali genel kurul yapıldı, yüzde 80'e yakın ibra çıktı. Şimdi böyleyken "Camia sana tepkili" dendiği zaman ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir algı yaratma peşinde olanlarla karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.
MEHMET ÖZBEK BAŞKAN OLABİLİR
Özbek, kardeşi Mehmet Özbek'in artık futbolla ilgilenmeyeceğini söyledi: Mehmet Özbek, Galatasaray'ın 16 yıllık bir üyesi. Başkan olma şartlarına da sahip. Yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım gibi. Dünya kadar faydası var. Ama bugün itibariyle futboldaki görevlerini bıraktı.
BRUMA İMZA ATACAK
Başkan Özbek bir yıl daha sözleşmesi bulunan Armindo Bruma'nın kontratını uzatmak istediklerini anlatarak, "Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için kendisi ve menajeriyle bir araya geldik. Bruma, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Yaptığımız görüşmelerimizde bir iki konu kaldı. Onları da halledip, kontratını herhalde 4 ya da 5 yıl uzatacağız" şeklinde görüş belirtti.
BURAK BUYURSUN GELSİN
Burak Yılmaz'ın gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Özbek, "Burak, Galatasaray'da oynamış önemli bir futbolcu. Öyle bir teklif gelirse, buyursun gelsin. Galatasaray'da oynamak istiyorsa o kadar önemli bir futbolcuya kim 'hayır' der" ifadelerini kullandı.
KİMLERİ ALACAK?
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fabio Coentrao, Jackson Martinez ve Alvaro Negredo gibi yıldız futbolcuların transfer listelerinde olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlamaktan kaçındı. Özbek, konuyla ilgili "Yalanlamadığınıza göre bu haberleri doğruluyorsunuz" değerlendirmesi üzerine ise "Sizin dediğiniz gibi olsun" karşılığını verdi.
KESİLEN CEZALAR: Galatasaray'ın performansıyla insanlar üzülüyor. Biz insanları üzüyorsak ödül olduğu kadar cezanın olduğunu da kabul etmek lazım.
ÖDEMELER: Futbolcuların mart ayı alacaklarını ödedik. Şartlar nedeniyle ödemeyi biraz geriden yapıyoruz.
SNEİJDER: Marka, yıldız bir futbolcu. Galatasaray'da bir yıl daha kontratı var ve önemli bir oyuncumuz. Gayet de iyi oynuyor.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Tudor ile devam edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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