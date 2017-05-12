 Pozuelo iddiası – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    iddiası

    Pozuelo iddiası
    Aslan'da topun ağzındaki Sneijder'in yerine arayışlar hızlandı. İspanyol basını, G.Saray'ın Genk'in 25 yaşındaki İspanyol orta sahası için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Belçika kulübünde 53 maçta 9 gol, 6 asistle oynayan Pozuelo'nun kontratı gelecek ay bitiyor.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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