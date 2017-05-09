'Hoca kim burada?'
Hırvat hoca, Başkan Özbek’in isteği üzerine Muslera’dan Sneijder’e takımdaki sorunları ve değişmesi gerekenleri tek tek kaleme aldı.
Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor. 3-1'lik yenilginin ardından soyunma odasına inen ardından da Florya'ya çıkartma yapan Başkan Dursun Özbek, oyunculardan kendilerini bir an önce düzeltmelerini isterken Igor Tudor'a da ev ödevi verdi. Hırvat hocadan, gördüğü sorun ve eksikleri tek tek yazmasını istedi.
SIKINTI BENDE DEĞİL
Takım içinde kendisine karşı bir yapılanma olduğunu düşünen Tudor, eline kalemi kağıdı aldı ve yanlış gördüklerini yazıp yönetime sundu. Kasımpaşa maçının ardından, "Alınan sonuçta hocaların payı vardı ama Galatasaray'ın sıkıntısı hoca değil" diyerek oyuncuları işaret eden genç hoca, Muslera'dan Sneijder'e sert ifadeler kullandı.
HOCA KİM BURADA?
İşte FOTOMAÇ farkıyla Igor Tudor'un yönetime sunduğu ve çok ses getirecek o rapor:
-Muslera düşüşte. Çünkü arkasında iyi bir yedeği yok.
-Ahmet iyi niyetli ama asla bu takımda oynayamaz. Semih, Koray da öyle...
-Serdar sakatlık düşüncesini kafasından atamıyor.
-Sabri ile Selçuk İnan arasındaki kaptanlık çekişmesi takımı çok etkiliyor.
-Carole, Linnes ve Cavanda, G.Saray ayarında değil.
-Nigel de Jong'u bundan sonra antrenmanlarımda görmek istemiyorum.
-Yasin Öztekin'in kafası ücretinin az olmasında.
-Wesley Sneijder mi teknik direktör, ben mi? Bunun kararını siz vereceksiniz!
-Bruma, G.Saray'ı kafasında silmiş. Kendisine oynuyor.
-Garry Rodrigues de takımın havasına uydu.
-Sinan Gümüş gereksiz yere şımartılmış.
-Eren gitmek istiyor ve kendisini idmanlara veremiyor.
MUSLERA DA ÇÖKTÜ
Takımın kötü gidişatına Fernando Muslera da ayak uydurdu. Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında adı geçen başarılı eldiven, sarı-kırmızılı ekibin savunma performansının sıkça eleştirildiği dönemde kalesini gole kapatmakta büyük güçlük çekti. 30 lig maçında 36 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi sadece 8 karşılaşmada kalesini kapatabildi.
SIKINTI BENDE DEĞİL
Takım içinde kendisine karşı bir yapılanma olduğunu düşünen Tudor, eline kalemi kağıdı aldı ve yanlış gördüklerini yazıp yönetime sundu. Kasımpaşa maçının ardından, "Alınan sonuçta hocaların payı vardı ama Galatasaray'ın sıkıntısı hoca değil" diyerek oyuncuları işaret eden genç hoca, Muslera'dan Sneijder'e sert ifadeler kullandı.
HOCA KİM BURADA?
İşte FOTOMAÇ farkıyla Igor Tudor'un yönetime sunduğu ve çok ses getirecek o rapor:
-Muslera düşüşte. Çünkü arkasında iyi bir yedeği yok.
-Ahmet iyi niyetli ama asla bu takımda oynayamaz. Semih, Koray da öyle...
-Serdar sakatlık düşüncesini kafasından atamıyor.
-Sabri ile Selçuk İnan arasındaki kaptanlık çekişmesi takımı çok etkiliyor.
-Carole, Linnes ve Cavanda, G.Saray ayarında değil.
-Nigel de Jong'u bundan sonra antrenmanlarımda görmek istemiyorum.
-Yasin Öztekin'in kafası ücretinin az olmasında.
-Wesley Sneijder mi teknik direktör, ben mi? Bunun kararını siz vereceksiniz!
-Bruma, G.Saray'ı kafasında silmiş. Kendisine oynuyor.
-Garry Rodrigues de takımın havasına uydu.
-Sinan Gümüş gereksiz yere şımartılmış.
-Eren gitmek istiyor ve kendisini idmanlara veremiyor.
MUSLERA DA ÇÖKTÜ
Takımın kötü gidişatına Fernando Muslera da ayak uydurdu. Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında adı geçen başarılı eldiven, sarı-kırmızılı ekibin savunma performansının sıkça eleştirildiği dönemde kalesini gole kapatmakta büyük güçlük çekti. 30 lig maçında 36 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi sadece 8 karşılaşmada kalesini kapatabildi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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