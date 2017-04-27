 Ayrılığın eşiğindeler – Fotomaç – 27 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ayrılığın eşiğindeler

    Ayrılığın eşiğindeler

    Galatasaraylı futbolcular, kariyer planları için Igor Tudor'un 'daki geleceğini beklemeye başladı.

    Şubat ayında göreve gelen ve sarı-kırmızılı takım içinde radikal hamlelere imza atan genç çalıştırıcının durumu, Florya'da birçok oyuncunun da kararını tayin edecek. Bunların başında da Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Linnes geliyor. İgor Tudor'un görevde kalması halinde 3 futbolcunun da Florya'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig kulüplerinden teklif alan 'ın en tecrübeli oyuncusu Hakan Balta ve Avrupa'dan da teklifler aldığı ifade edilen Sinan Gümüş, Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılı takımdaki teknik direktörlük görevine devam ederse 3 oyuncu önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak.
    1. 27 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ayrılığın eşiğindeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.