Tudor'un adamları
Cimbom, Hırvat hocanın isteği üzerine Mendy, Ghezzal ve Kacheridi’ye kanca attı. Genç teknik adam önümüzdeki yıl Galatasaray’ı 3-4-2-1 sistemiyle oynatmayı planlıyor. 3 isimle temas kuruldu. Bunun için ön liberoya Mendy, kanada Ghezzal, stoper için de Khacheridi düşünülüyor. Tudor bu isimlerde ısrarcı.
MENDY ÇOK KRİTİK
Tudor ön libero pozisyonunda Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin performansından memnun değil. Buraya daha hareketli ve dinamik bir ismi isteyen Hırvat çalıştırıcı Leicester City'de fazla süre alamayan Nampalys Mendy'nin adını verdi. Bonservisi yüksek olduğu için 24 yaşındaki ön libero kiralık formülüyle takıma kazandırılmaya çalışılacak. İgor Tudor kanada ise Lyon'lu Rachid Ghezzal'ı düşünüyor. 24 yaşındaki hücumcunun sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.
DEFANSA PATRON GEREK
Chedjou'nun kontratı bitiyor, Hakan Balta da çok ağır kalıyor. Tudor bu sebeple stopere sezon sonu boşa çıkacak Dinamo Kiev'li Evgen Khacheridi'yi istediğini söyledi. 1.98 boyundaki Ukraynalı savunmayı yönetecek patron olacak.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:45
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Tudor'un adamları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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