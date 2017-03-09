 Tudor'un adamları – Fotomaç – 09 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'un adamları

    Tudor'un adamları

    Cimbom, Hırvat hocanın isteği üzerine Mendy, Ghezzal ve Kacheridi’ye kanca attı. Genç teknik adam önümüzdeki yıl Galatasaray’ı 3-4-2-1 sistemiyle oynatmayı planlıyor. 3 isimle temas kuruldu. Bunun için ön liberoya Mendy, kanada Ghezzal, stoper için de Khacheridi düşünülüyor. bu isimlerde ısrarcı.

    Sarı-kırmızılı ekipte Jan Olde Riekerink'in gönderilmesinin ardından takımı devralan İgor Tudor farklı sistemler üzerinde de çalışıyor. Hırvat hoca 3'lü savunma düzenini oturtmak için göreve başlar başlamaz idmanları ve taktiği değiştirmişti. Beşiktaş maçının ilk yarısı, Antalyaspor deplasmanının ilk yarım saati hariç takımı 3-4- 2-1 düzeninde sahaya süren , önümüzdeki sezon sisteminin doğru işleyebilmesi için ihtiyaç duyduğu transferleri yönetime iletti.

    MENDY ÇOK KRİTİK
    Tudor ön libero pozisyonunda Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin performansından memnun değil. Buraya daha hareketli ve dinamik bir ismi isteyen Hırvat çalıştırıcı Leicester City'de fazla süre alamayan Nampalys Mendy'nin adını verdi. Bonservisi yüksek olduğu için 24 yaşındaki ön libero kiralık formülüyle takıma kazandırılmaya çalışılacak. İgor Tudor kanada ise Lyon'lu Rachid Ghezzal'ı düşünüyor. 24 yaşındaki hücumcunun sözleşmesi sezon sonu tamamlanıyor.

    DEFANSA PATRON GEREK
    Chedjou'nun kontratı bitiyor, Hakan Balta da çok ağır kalıyor. Tudor bu sebeple stopere sezon sonu boşa çıkacak Dinamo Kiev'li Evgen Khacheridi'yi istediğini söyledi. 1.98 boyundaki Ukraynalı savunmayı yönetecek patron olacak.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor'un adamları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.