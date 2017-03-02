Futbolun başına Albayrak
Dursun Özbek, yeni listesine Abdurrahim Albayrak’ı da almak istiyor.
Başkan Dursun Özbek'in seçime gitmesi halinde yeni listesine almayı planladığı isimlere ulaşıldı. İş adamı Dinçer Azaphan ilk sırada yer alıyor. Azaphan, geçtiğimiz günlerde Özbek ile bir görüşme yapmıştı. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ile eski yöneticilerden Taner Aşkın'ın da yeni yönetimde olacağı belirtiliyor.
Özbek'in asıl sürprizinin ise Abdurrahim Albayrak olduğu kulislerde konuşuluyor. Albayrak kabul ederse Levent Nazifoğlu'nun yerine futbol şubesinin başına geçecek. "Artık başkan olmak istiyorum" diyen Albayrak'ı Özbek'in ikna edeceği dile getiriliyor.
Özbek'in halihazırdaki yönetimden ise sadece Cengiz Özyalçın ile Nasuhi Sezgin'le yola devam edeceği öğrenildi.
Özbek'in asıl sürprizinin ise Abdurrahim Albayrak olduğu kulislerde konuşuluyor. Albayrak kabul ederse Levent Nazifoğlu'nun yerine futbol şubesinin başına geçecek. "Artık başkan olmak istiyorum" diyen Albayrak'ı Özbek'in ikna edeceği dile getiriliyor.
Özbek'in halihazırdaki yönetimden ise sadece Cengiz Özyalçın ile Nasuhi Sezgin'le yola devam edeceği öğrenildi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 1
Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Toplam 1
Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
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