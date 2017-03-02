 Futbolun başına Albayrak – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Futbolun başına Albayrak

    Futbolun başına Albayrak

    , yeni listesine ’ı da almak istiyor.

    Başkan 'in seçime gitmesi halinde yeni listesine almayı planladığı isimlere ulaşıldı. İş adamı Dinçer Azaphan ilk sırada yer alıyor. Azaphan, geçtiğimiz günlerde Özbek ile bir görüşme yapmıştı. GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ile eski yöneticilerden Taner Aşkın'ın da yeni yönetimde olacağı belirtiliyor.

    Özbek'in asıl sürprizinin ise Abdurrahim Albayrak olduğu kulislerde konuşuluyor. Albayrak kabul ederse Levent Nazifoğlu'nun yerine futbol şubesinin başına geçecek. "Artık başkan olmak istiyorum" diyen Albayrak'ı Özbek'in ikna edeceği dile getiriliyor.

    Özbek'in halihazırdaki yönetimden ise sadece Cengiz Özyalçın ile Nasuhi Sezgin'le yola devam edeceği öğrenildi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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