 PFDK affetmedi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    PFDK affetmedi

    PFDK affetmedi
    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a para cezası kesti. Sarıkırmızılı ekibin, Kayseri ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verildiği açıklandı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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