PFDK affetmedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a para cezası kesti. Sarıkırmızılı ekibin, Kayseri ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verildiği açıklandı.