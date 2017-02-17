PFDK affetmedi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a para cezası kesti. Sarıkırmızılı ekibin, Kayseri ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin TL para cezası verildiği açıklandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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