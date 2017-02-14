Liste kabarık!
Başkan Dursun Özbek’in kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Riekerink’in gönderilmesine karar verildi. Resmi açıklama bugün yapılacak. Karabük’ün hocası Tudor, Hollandalı Frank de Boer, Hasan Şaş ve Bilic gündemde.
Galatasaray'da dün yapılan kritik toplantıdan teknik direktör değişikliği kararı çıktı. Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün yer aldığı 3.5 saatlik toplantıda, beklentileri karşılayamayan teknik direktör Riekerink'in gönderilmesi kararlaştırıldı. Riekerink'in gönderilmesi kararı bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak. Dünkü zirvede yeni teknik direktör konusunda net karara varılamazken dört aday üzerinde yoğunlaşıldı.
Yapılan değerlendirmede, takımdaki Hollandalılar nedeniyle Frank de Boer ön plana çıktı. Boşta olan de Boer'in yanı sıra K.Karabük'ün hocası Igor Tudor hırsı ve Türkiye'yi tanıması nedeniyle en şanslı diğer isim. West Ham'da yerine Mancini'nin getirilmesi gündemde olan Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'e de sıcak bakılıyor. Yerli tercih edilirse ibre Hasan Şaş'ı gösteriyor. Ayrıca sürpriz olarak Tayfun Korkut üzerinde de duruldu. Adaylar bugünkü toplantıda tekrar masaya yatırılacak ve ardından görüşmeler başlayacak.
ASLAN'A YENİ HOLLANDALI
Galatasaray'da Riekerink devri kapandı. Kayseri yenilgi ve ortaya konulan kötü futbol, Hollandalı hocanın sonunu getirdi. Dün Riekerink'in durumu ve yerine gelecek teknik direktör adayları üzerine konuşmak üzere Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün 14.25'de bir araya geldi.
BUGÜN AÇIKLANACAK
Oldukça hararetli geçen toplantı 17.30'da sona ererken Çaykur Rize ve Beşiktaş maçlarını riske etmek istemeyen yönetim, Hollandalı hocanın gönderilmesi konusunda prensip kararı aldı. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu karar oylanacak ve resmi açıklama yapılacak. Teknik direktör zirvesinde yeni hoca adayları da konuşulurken takım içinde Galatasaray'ı tanıması, takım içinde Hollandalı futbolcuların çokluğu ve Ajax'ta gösterdiği başarılı performans düşünülerek Frank de Boer ismi öne çıktı.
1.5 YILLIĞINA GELECEK
G.Saray , bugünkü yönetim kurulu toplantısında alınacak kararın ardından tecrübeli çalıştırıcı ile temasa geçecek. Sezon başında İnter'deki kısa macerasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Frank de Boer'e 1.5 yıllık sözleşme teklif edileceği ifade edildi. Bu arada taraftarın takımın başında görmek istediği İgor Tudor için de Kardemir Karabükspor ile temas kurulacağı öğrenildi.
ÇETİNER TACA ÇIKTI
Jan Olde Riekerink'in yerine konuşulan isimlerden birisi de 1981-88 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten ve Galatasaray'da futbolu bırakan Raşit Çetiner. Geçmişte Gaziantep, Altay, Kayserispor, Dardanelspor, Denizlispor, Bursaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Ümit Milli Takım'ı çalıştıran Çetiner'e, 2013'ten bu yana takım çalıştırmaması nedeniyle mesafeli bakılıyor. Yönetim, diğer adaylara yönelmiş durumda.
HASAN'A MUHALİF
G.Saray 'ın efsane futbolcuları arasında yer alan ve Fatih Terim'in teknik direktörlük döneminde antrenör olarak görev alan Hasan Şaş'ın ismi de gündemde. Raşit Çetiner ile birlikte göreve getirileceği konuşulan Şaş'a en güçlü muhalif ise Levent Nazifoğlu. Nazifoğlu'nun Hasan Şaş ismine kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Bu nedenle Hasan Şaş'ın göreve gelme ihtimalinin düşük olduğu ifade edilirken, Nazifoğlu'nun Şaş'ın gelmesi halinde istifa edebileceği bildirildi.
Yapılan değerlendirmede, takımdaki Hollandalılar nedeniyle Frank de Boer ön plana çıktı. Boşta olan de Boer'in yanı sıra K.Karabük'ün hocası Igor Tudor hırsı ve Türkiye'yi tanıması nedeniyle en şanslı diğer isim. West Ham'da yerine Mancini'nin getirilmesi gündemde olan Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'e de sıcak bakılıyor. Yerli tercih edilirse ibre Hasan Şaş'ı gösteriyor. Ayrıca sürpriz olarak Tayfun Korkut üzerinde de duruldu. Adaylar bugünkü toplantıda tekrar masaya yatırılacak ve ardından görüşmeler başlayacak.
ASLAN'A YENİ HOLLANDALI
Galatasaray'da Riekerink devri kapandı. Kayseri yenilgi ve ortaya konulan kötü futbol, Hollandalı hocanın sonunu getirdi. Dün Riekerink'in durumu ve yerine gelecek teknik direktör adayları üzerine konuşmak üzere Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün 14.25'de bir araya geldi.
BUGÜN AÇIKLANACAK
Oldukça hararetli geçen toplantı 17.30'da sona ererken Çaykur Rize ve Beşiktaş maçlarını riske etmek istemeyen yönetim, Hollandalı hocanın gönderilmesi konusunda prensip kararı aldı. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu karar oylanacak ve resmi açıklama yapılacak. Teknik direktör zirvesinde yeni hoca adayları da konuşulurken takım içinde Galatasaray'ı tanıması, takım içinde Hollandalı futbolcuların çokluğu ve Ajax'ta gösterdiği başarılı performans düşünülerek Frank de Boer ismi öne çıktı.
1.5 YILLIĞINA GELECEK
G.Saray , bugünkü yönetim kurulu toplantısında alınacak kararın ardından tecrübeli çalıştırıcı ile temasa geçecek. Sezon başında İnter'deki kısa macerasının ardından herhangi bir takım çalıştırmayan Frank de Boer'e 1.5 yıllık sözleşme teklif edileceği ifade edildi. Bu arada taraftarın takımın başında görmek istediği İgor Tudor için de Kardemir Karabükspor ile temas kurulacağı öğrenildi.
ÇETİNER TACA ÇIKTI
Jan Olde Riekerink'in yerine konuşulan isimlerden birisi de 1981-88 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten ve Galatasaray'da futbolu bırakan Raşit Çetiner. Geçmişte Gaziantep, Altay, Kayserispor, Dardanelspor, Denizlispor, Bursaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Ümit Milli Takım'ı çalıştıran Çetiner'e, 2013'ten bu yana takım çalıştırmaması nedeniyle mesafeli bakılıyor. Yönetim, diğer adaylara yönelmiş durumda.
HASAN'A MUHALİF
G.Saray 'ın efsane futbolcuları arasında yer alan ve Fatih Terim'in teknik direktörlük döneminde antrenör olarak görev alan Hasan Şaş'ın ismi de gündemde. Raşit Çetiner ile birlikte göreve getirileceği konuşulan Şaş'a en güçlü muhalif ise Levent Nazifoğlu. Nazifoğlu'nun Hasan Şaş ismine kesinlikle karşı çıktığı öğrenildi. Bu nedenle Hasan Şaş'ın göreve gelme ihtimalinin düşük olduğu ifade edilirken, Nazifoğlu'nun Şaş'ın gelmesi halinde istifa edebileceği bildirildi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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