Müzeye kaldırılıyor
Akhisar karşısında, G.Saray'ın TT Arena'daki 300'üncü golünü atan Yasin Öztekin'in forması müzeye kaldırılıyor. Levent Nazifoğlu maç sonunda tecrübeli futbolcuya formasını kimseyle değiştirmemesini ve saklamasını söyledi. Maçtan sonra da formasını aldı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Müzeye kaldırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.