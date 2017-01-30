 Müzeye kaldırılıyor – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Müzeye kaldırılıyor

    Müzeye kaldırılıyor
    Akhisar karşısında, G.Saray'ın TT Arena'daki 300'üncü golünü atan Yasin Öztekin'in forması müzeye kaldırılıyor. Levent Nazifoğlu maç sonunda tecrübeli futbolcuya formasını kimseyle değiştirmemesini ve saklamasını söyledi. Maçtan sonra da formasını aldı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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