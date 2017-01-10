 Euroleague çöküşü – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Euroleague çöküşü

    Euroleague çöküşü
    Geçen senenin EuroCup şampiyonu Galatasaray Odeabank, bu sene tam anlamıyla dağıldı. Hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de THY Euroleague'de mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki kulvarda da rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü. Cimbom, özellikle deplasmanda dökülürken Euroleague ve ligde oynadığı 14 deplasman maçını 11 mağlubiyet, 3 galibiyetle tamamladı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:22
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