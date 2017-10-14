Yıldırım'dan Ankara'ya müjde

Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Yıldırım, Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımı ile de yakından ilgilendi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda önemli açıklamalar yaptı. Başbakan Yıldırım, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın, uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde, 50 bin seyircinin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edileceğini ifade etti. Bu kararın alındığını dile getiren Başbakan Yıldırım, yeni stadın Ankara'ya hayırlı olmasını diledi.



TEK TEK TEBRİK ETTİ

VODAFONE Park'ta geçtiğimiz pazartesi günü oynanan final maçında İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın da yer aldığı kutlamalarda Başbakan Binali Yıldırım, milli sporcularımızla yakından ilgilendi. Salona gelişinde konuşması öncesinde ilk olarak 'Kahramanlarımız' Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularının yanına giden ve onlarla ayaküstü sohbet eden Başbakan Yıldırım, oyuncuları tek tek kutladı.



3 MİLYON TL'LİK ÖDÜL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın her futbolcusuna vermeyi kararlaştırdığı 200'er bin TL'lik ödül dün akşam düzenlenen etkinlikte teknik heyet ve sporculara takdim edildi. Milli Takım'ın 13 sporcusu ve baş antrenörüne 200'er bin lira ile 4 kişiden oluşan yardımcı teknik heyete 50'şer bin lira para ödülü verildi. 3 milyon TL'lik ödül çeki takım kaptan Osman Çakmak'a takdim edildi.