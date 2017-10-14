Yıldırım'dan Ankara'ya müjde
Ankara’nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan Yıldırım, Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan Ampute Milli Takımı ile de yakından ilgilendi
TEK TEK TEBRİK ETTİ
VODAFONE Park'ta geçtiğimiz pazartesi günü oynanan final maçında İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın da yer aldığı kutlamalarda Başbakan Binali Yıldırım, milli sporcularımızla yakından ilgilendi. Salona gelişinde konuşması öncesinde ilk olarak 'Kahramanlarımız' Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularının yanına giden ve onlarla ayaküstü sohbet eden Başbakan Yıldırım, oyuncuları tek tek kutladı.
3 MİLYON TL'LİK ÖDÜL
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın her futbolcusuna vermeyi kararlaştırdığı 200'er bin TL'lik ödül dün akşam düzenlenen etkinlikte teknik heyet ve sporculara takdim edildi. Milli Takım'ın 13 sporcusu ve baş antrenörüne 200'er bin lira ile 4 kişiden oluşan yardımcı teknik heyete 50'şer bin lira para ödülü verildi. 3 milyon TL'lik ödül çeki takım kaptan Osman Çakmak'a takdim edildi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Yıldırım'dan Ankara'ya müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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