Ada’da gündem Altınordu
İngiliz The Guardian Gazetesi altyapısıyla ünlenen Altınordu’yu mercek altına aldı
Berke Türk Donnarumma
GUARDİAN, Altınordu'nun genç yıldız adayı Berke Özer üzerinde de durdu. 17 yaşındaki kaleciyi, Milan'ın 18 yaşındaki yıldızı Donnarumma'ya benzetip "Türk Donnarumma" diyen gazete, Başkan Özkan'ın şu açıklamasını ekledi: "Avrupa'ya gitmesini istiyoruz. M.City teklif yaptı. Neler olacağını göreceğiz."
Bir yenilik daha yaptı
yatırımı sürdürüyor. İzmir ekibi, daha önce 'passance', 'kaleci refleks geliştirme cihazı', 'senseball' gibi yenilikleri kullanan kulübün, 'HIT/IT Asistant' programını getirdiğini, top kontrolü, teknik, tepki, sürat, çabukluk ve koordinasyonun ölçülüp geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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