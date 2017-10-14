 Ada’da gündem Altınordu – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ada’da gündem

    Ada’da gündem Altınordu

    İngiliz The Guardian Gazetesi altyapısıyla ünlenen ’yu mercek altına aldı

    TFF 1. Lig'in flaş takımı , Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Birçok gazete ve internet sitesi tarafından özel olarak incelenen Altınordu, son olarak İngiltere'nin The Guardian gazetesine konu oldu. İzmir ekibinin tesisleri ve yaptığı çalışmalar üzerine yapılan araştırmada, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan röportajı da yer aldı. Özkan, "Hedefimiz 2019-2020'de Süper Lig'de yer almak. 2023-2024'te ise Avrupa'da yarışmayı planlıyoruz. Oyuncularımızı yurt dışına gönderip, A Milli Takım'ın yararına hareket ediyoruz" dedi. Başkan Özkan ayrıca kulüp sloganlarının, "İyi insan, iyi vatandaş, iyi futbolcu" olduğunu vurguladı.

    Berke Türk Donnarumma
    GUARDİAN, Altınordu'nun genç yıldız adayı Berke Özer üzerinde de durdu. 17 yaşındaki kaleciyi, Milan'ın 18 yaşındaki yıldızı Donnarumma'ya benzetip "Türk Donnarumma" diyen gazete, Başkan Özkan'ın şu açıklamasını ekledi: "Avrupa'ya gitmesini istiyoruz. M.City teklif yaptı. Neler olacağını göreceğiz."

    Bir yenilik daha yaptı
    yatırımı sürdürüyor. İzmir ekibi, daha önce 'passance', 'kaleci refleks geliştirme cihazı', 'senseball' gibi yenilikleri kullanan kulübün, 'HIT/IT Asistant' programını getirdiğini, top kontrolü, teknik, tepki, sürat, çabukluk ve koordinasyonun ölçülüp geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ada’da gündem Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.