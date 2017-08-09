 Süper R.Madrid – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Süper R.Madrid

    Süper R.Madrid

    Makedonya’daki maçta , Casemiro ve İsco ile 2-0’ı buldu. Lukaku’nun sayısı M.United’e yetmedi. İspanyollar üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

    'da Real Madrid, Manchester United 2-1 yenerek üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez bu kupayı kazandı. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan maçta, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İspanya temsilcisi ile Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşan İngiltere ekibi Manchester United karşılaştı. 24. dakikada Carvajal'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta, Casemiro, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 52'de Real, farkı ikiye çıkardı. Bale ile duvar pası yapan Isco, topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı. 62. dakikada Matic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Navas, topa müdahale etmeyi başardı. Dönen topu tamamlayan Lukaku, skoru 2-1'e getirdi. Bu sonuçla R.Madrid Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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