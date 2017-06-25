 UEFA’da 12 Türk – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    ’da 12 Türk

    UEFA’da 12 Türk

    Yönetim Kurulu toplantısında 19 komitedeki yeni üyeler belirlenirken, Türkiye, 13 farklı komitede 12 kişiyle temsil hakkı kazandı.

    'da tarihi bir başarı elde eden Türkiye Futbol Federasyonu, komitelerde rekor sayıda katılım sağladı. Türkiye, 19 komitenin 13'ünde 12 kişiyle temsil edildi. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Medya Komitesi Başkanlığı'na seçilirken aynı zamanda Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekilliği'ni de üstlendi.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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