 Lacazette’e karşılık dev istek – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    ’e karşılık dev istek

    Lacazette’e karşılık dev istek

    Lyon, golcüsünü isteyen Arsenal’den 60 milyon euro+Giroud’yu talep etti.

    Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan ve Şampiyonlar Ligi trenini kaçıran Arsenal'in, Lyon'un Fransız forveti Lacazette'in transferinde sona yaklaştığı belirtildi. Arsenal'in usta golcüye karşılık 50 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilerken, Lyon'un Giroud+60 milyon euro talep ettiği kaydedildi. İngiliz ekibinini bu öneriye de sıcak baktığı iddia edildi. Giroud'nun piyasa değeri de 25 milyon euro civarında.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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