 Federasyondan bayram mesajı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Federasyondan bayram mesajı

    Federasyondan bayram mesajı
    Türkiye Futbol Federasyonu (), dün Ramazan Bayramı için mesaj yayınladı. Resmi siteden paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Dostluk, sevgi, kardeşlik bilincimizin pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    TFF
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