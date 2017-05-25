 Borçlar dağ gibi – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Borçlar dağ gibi

    Borçlar dağ gibi

    4 büyük kulübün toplam borcu 6.5 milyar liraya dayandı. Yönetimin kemer sıkma politikasına rağmen borcu geçen yıla oranla % 60 oranında artış gösteren bu alanda zirvede.

    Türk futbolunun lokomotifi olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları, onca önlem ve cezalara rağmen azalmıyor. Divan kurullarında açıklanan ve KAP'a yapılan bildirimlere göre söz konusu ekiplerin toplam borcu, 6.5 milyar liraya yaklaştı. 4 kulübün borcu bu sene yüzde 31.5 oranında artarken, bu alanda başı çeken kulüp ise Galatasaray oldu. 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan sarı-kırmızılılarda geçen yıl açıklanan borca göre bu sene duyurulan borç miktarında yüzde 60'lık artış dikkat çekti. Yönet imin kemer sıkma politikasına rağmen açıklanan rakamlar şaşkınlık yarattı. Kulübün borç-alacak farkı ise geçen yıl 963 milyon lira iken, bu sene 792 milyon liraya düştü. Bunun nedeni de Riva ve Florya'daki arazilerini değerlendirmesi oldu.

    FENERBAHÇE'NİN DE YÜKSELDİ
    ise geçen yıl KAP 'a yaptığı bildirimde, şirket borcunu 1 milyar 109 milyon 952 bin 702 lira olarak göstermişti, bu yıl aynı dönemde 1 milyar 124 milyon 351 bin 51 lira ilan edildi. Dernek borcu da 29 Nisan 2017 itibarıyla 418 milyon 878 bin 868 lira olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin toplam borcu % 13 artıp 1 milyar 543 milyon 229 bin 919 liraya ulaştı. Borç-alacak farkı ise 664 milyon 267 bin lira iken, bu seneki fark yüzde 38.5 artarak 920 milyon 348 bin 918 lira oldu.

    BEŞİKTAŞ YÜZDE 19
    'ın borçlarında da geçen yıla göre % 19 artış var. Siyah-beyazlılarda 30 Haziran 2016 itibarıyla 1 milyar 479 milyon 635 bin 182 lira olarak açıklanan borç miktarı, 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 liraya yükseldi.

    TRABZONSPOR DA AYNI
    Trabzon'da da durum farklı değil. Borcu yüzde 34 artış gösteren bordo-mavililerin 31 Mart 2017 itibariyle borcu 762 milyon 61 bin 406 liraya çıktı.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:37
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