Borçlar dağ gibi
4 büyük kulübün toplam borcu 6.5 milyar liraya dayandı. Yönetimin kemer sıkma politikasına rağmen borcu geçen yıla oranla % 60 oranında artış gösteren Galatasaray bu alanda zirvede.
FENERBAHÇE'NİN DE YÜKSELDİ
Fenerbahçe ise geçen yıl KAP 'a yaptığı bildirimde, şirket borcunu 1 milyar 109 milyon 952 bin 702 lira olarak göstermişti, bu yıl aynı dönemde 1 milyar 124 milyon 351 bin 51 lira ilan edildi. Dernek borcu da 29 Nisan 2017 itibarıyla 418 milyon 878 bin 868 lira olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin toplam borcu % 13 artıp 1 milyar 543 milyon 229 bin 919 liraya ulaştı. Borç-alacak farkı ise 664 milyon 267 bin lira iken, bu seneki fark yüzde 38.5 artarak 920 milyon 348 bin 918 lira oldu.
BEŞİKTAŞ YÜZDE 19
Beşiktaş'ın borçlarında da geçen yıla göre % 19 artış var. Siyah-beyazlılarda 30 Haziran 2016 itibarıyla 1 milyar 479 milyon 635 bin 182 lira olarak açıklanan borç miktarı, 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 liraya yükseldi.
TRABZONSPOR DA AYNI
Trabzon'da da durum farklı değil. Borcu yüzde 34 artış gösteren bordo-mavililerin 31 Mart 2017 itibariyle borcu 762 milyon 61 bin 406 liraya çıktı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:37
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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