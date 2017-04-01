Futbolda devrim!

Kaleci sayısı ikiye çıkarılıyor...

Tüm dünyada futboldaki gol sayısını ve seyir zevkini artırmanın yolları aranırken, FIFA Başkanı Infantino'dan sürpriz bir açıklama geldi. Infantino "Kaleci sayısını ikiye çıkarmak için çalışma yapıyoruz. Toplam oyuncu sayısı yine 11 olacak ancak kalede iki file bekçisi yer alacak. Böylece takımlar gol atmak için daha fazla çaba harcayacak bu da mücadeleyi artıracak. Yeni uygulamayı 2018-19 sezonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Aslında demedi! Affınıza sığınıp 1 Nisan şakası yaptık :)