Futbolda devrim!
Kaleci sayısı ikiye çıkarılıyor...
Tüm dünyada futboldaki gol sayısını ve seyir zevkini artırmanın yolları aranırken, FIFA Başkanı Infantino'dan sürpriz bir açıklama geldi. Infantino "Kaleci sayısını ikiye çıkarmak için çalışma yapıyoruz. Toplam oyuncu sayısı yine 11 olacak ancak kalede iki file bekçisi yer alacak. Böylece takımlar gol atmak için daha fazla çaba harcayacak bu da mücadeleyi artıracak. Yeni uygulamayı 2018-19 sezonunda hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Aslında demedi! Affınıza sığınıp 1 Nisan şakası yaptık :)
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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