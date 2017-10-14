 Şimdi kafam rahat – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Şimdi kafam rahat

    Şimdi kafam rahat

    Kanarya’nın Slavia Prag’a sattığı Stoch, “Fenerbahçe’de güzel anılarım oldu ama aynı zamanda kötü günler de geçirdim. Ayrıldığım için mutluyum” açıklaması yaptı

    SEZON başında Fenerbahçe'den ayrılarak Slavia Prag'ın yolunu tutan Miroslav Stoch, Çekya basınına bir röportaj verdi. Geçen sezonla ilgili ilginç ifadeler kullanan, neden oynatılmadığını kendisinin de bilmediğini söyleyen Slovak futbolcu, "Zorya Luhansk'la maçımız vardı. İlk yarısı 0-0 bitti, ikinci yarı oyuna girdim ve bir de gol attım. Basında maçın en iyisi olduğum yazdı ama sonra yine oynatılmadım" dedi.

    Türkiye'yi "özel bir yer" diye tanımlayan Stoch, "F.Bahçe'de uzun yıllar geçirdim. Güzel anılarım oldu ama kötü günler de yaşadım. Ayrılmaya kararlı olduğum dönem gelince de ayrıldım ve ayrıldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu..

    'Kız arkadaşım etkiledi'
    Slavia'yı evine yakın olduğu için seçtiğini açıklayan Stoch, verdiği kararda kız arkadaşının Çek olmasının etkisinin de büyük olduğunu kaydetti.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:36
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