Şimdi kafam rahat
Kanarya’nın Slavia Prag’a sattığı Stoch, “Fenerbahçe’de güzel anılarım oldu ama aynı zamanda kötü günler de geçirdim. Ayrıldığım için mutluyum” açıklaması yaptı
Türkiye'yi "özel bir yer" diye tanımlayan Stoch, "F.Bahçe'de uzun yıllar geçirdim. Güzel anılarım oldu ama kötü günler de yaşadım. Ayrılmaya kararlı olduğum dönem gelince de ayrıldım ve ayrıldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu..
'Kız arkadaşım etkiledi'
Slavia'yı evine yakın olduğu için seçtiğini açıklayan Stoch, verdiği kararda kız arkadaşının Çek olmasının etkisinin de büyük olduğunu kaydetti.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:36
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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