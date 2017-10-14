 Kalede zor seçim – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kalede zor seçim

    Kalede zor seçim
    SARI-lacivertlilerde Malatya maçının 11'i büyük ölçüde şekillenirken, en büyük belirsizlik kalede yaşanıyor. Kameni favori isim ama Aykut Kocaman 3 maçtır yedek soyunan ve bu yüzden büyük bir moral çöküntüsü yaşayan Volkan Demirel'i de kazanmak istiyor. İdmanlarda gayretli gözüken kaptan, "Hocam ben hazırım" deyip forma istese de Kocaman kararsız. Aykut Kocaman, ekibiyle birlikte maç gününe kadar iki kaleciyi gözlemleyecek ve son kararını verecek.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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