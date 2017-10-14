İşte Dirar'ın maaşı

SARI-lacivertlilerin 4.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Nabil Dirar'ın aldığı yıllık ücreti Fransızlar deşifre etti. Monaco'nun konu edildiği Radio Monte Carlo'daki programda, 31 yaşındaki Dirar'ın bile takımdan ayrılırken yüzde 30'luk zammı kaptığının üzerinde duruldu. Faslı futbolcu Monaco'dan yılda net 2.4 milyon euro kazanıyordu. Bu paranın yüzde 30 fazlası 3 milyon 120 bin euro yapıyor.