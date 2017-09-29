 SKRTEL & HASAN MÜJDESİ – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    & HASAN MÜJDESİ

    SKRTEL & HASAN MÜJDESİ
    Akhisar maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan Fenerbahçe, saat 20.00'de Manisa'ya uçup kampa girdi. Durumları merak edilen Skrtel ve Hasan Ali maça yetişti. İki oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Nabil Dirar ve Van Persie'nin ise sakatlıkları sürerken, Josef, İsmail Köybaşı ve Neto cezaları nedeniyle oynayamayacak. Josef'in yerine Mehmet Topal görev yapacak.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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