 O paslar rastlantı değil – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    O paslar rastlantı değil

    O paslar rastlantı değil

    , defanstan top çıkarmadaki ustalığını futbola orta sahada başlamasına bağladı, “Ayaklarımı bu yüzden iyi kullanırım” dedi

    Luis ; kendisi, Janssen ve Eljif için düzenlenen imza töreninde duygularını açıkladı. Satın alma opsiyonu ile kiralanan Portekizli stoper, "Benim ilk duygularım son derece olumlu. Büyük bir kulübün parçası olduğumun farkındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi görebiliyorum" şeklinde görüş belirtti. Defanstan başarılı top çıkarma özelliği ilgili sorulan bir soru üzerine Neto, "Futbola defansif orta saha olarak başladım. Bu nedenle ayaklarımı iyi kullanabiliyorum" ifadesini kullandı.

    Fernandao 'Kaldır kafanı' dedi
    Uyum konusunda da önemli bir mesafe kat ettiğini aktaran Neto, "Düne kadar otelde kalıyordum ve şimdi evime çıktım. Araba kullanma konusunda ise başlangıçtayım" derken, 2-1 kazandıkları derbi için ise şunları söyledi: "Haklı bir galibiyetti. Gördüğüm kırmızı kart ise beni çok üzdü. Ama o faulü yapmak zorundaydım. Fernandao yanıma gelip kafamı kaldırdı ve daha moralli bir şekilde sahadan ayrılmamı sağladı."
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O paslar rastlantı değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.