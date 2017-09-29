O paslar rastlantı değil
Neto, defanstan top çıkarmadaki ustalığını futbola orta sahada başlamasına bağladı, “Ayaklarımı bu yüzden iyi kullanırım” dedi
Fernandao 'Kaldır kafanı' dedi
Uyum konusunda da önemli bir mesafe kat ettiğini aktaran Neto, "Düne kadar otelde kalıyordum ve şimdi evime çıktım. Araba kullanma konusunda ise başlangıçtayım" derken, 2-1 kazandıkları derbi için ise şunları söyledi: "Haklı bir galibiyetti. Gördüğüm kırmızı kart ise beni çok üzdü. Ama o faulü yapmak zorundaydım. Fernandao yanıma gelip kafamı kaldırdı ve daha moralli bir şekilde sahadan ayrılmamı sağladı."
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:32
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
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