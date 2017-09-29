 Bu şans kaçmazdı – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Bu şans kaçmazdı

    Bu şans kaçmazdı

    Vincent Janssen, Fenerbahçe’yi tercih nedenini böyle açıkladı

    Kanarya'nın 1 yıllığına kiraladığı Vincent Janssen, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Böyle bir kulübün parçası olma fırsatı yakaladığımda, bunun önemli bir şans olduğunu düşündüm. Burasının büyük bir aile olduğu söylenmişti ve geldiğim ilk dakikadan itibaren bunu hissettim. F.Bahçe'ye gelerek yüzde yüz doğru bir karar verdim" dedi. Beşiktaş derbisi için "Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi" ifadelerini kullanan Hollandalı forvet, "İlk kupamı Fenerbahçe'de kazanmak istiyorum. Bunu, burada herkes istiyor" diye konuştu.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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