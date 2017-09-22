 Kocaman-Güneş: 4-1 – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Kocaman-Güneş: 4-1

    Kocaman-Güneş: 4-1

    Aykut Kocaman, kariyerinde Şenol Güneş'e karşı galibiyette üstün. Sarı-lacivertlileri hoca, çeşitli takımlarla Güneş'in ekiplerine karşı 7 galibiyet aldı, 6 kez yenildi; 5 maç berabere bitti.

    F.Bahçe'nin başında ise Güneş'e karsı 7 karşılaşmada 1 kez kaybedip, 4 galibiyet elde eden, 2 de beraberlik alan Kocaman, Kadıköy'de ise meslektaşına hiç yenilmedi. (2 galibiyet, 2 beraberlik). Güneş, Beşiktaş'ın basında Kocaman'ın çalıstırdığı takımlara karsı 2 galibiyet alırken, 3 defa yenildi, 1 maç eşitlikle bitti.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:27
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