Kocaman-Güneş: 4-1
Aykut Kocaman, kariyerinde Şenol Güneş'e karşı galibiyette üstün. Sarı-lacivertlileri hoca, çeşitli takımlarla Güneş'in ekiplerine karşı 7 galibiyet aldı, 6 kez yenildi; 5 maç berabere bitti.
F.Bahçe'nin başında ise Güneş'e karsı 7 karşılaşmada 1 kez kaybedip, 4 galibiyet elde eden, 2 de beraberlik alan Kocaman, Kadıköy'de ise meslektaşına hiç yenilmedi. (2 galibiyet, 2 beraberlik). Güneş, Beşiktaş'ın basında Kocaman'ın çalıstırdığı takımlara karsı 2 galibiyet alırken, 3 defa yenildi, 1 maç eşitlikle bitti.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:27
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
Kocaman-Güneş: 4-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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