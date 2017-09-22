 Derbinin hakemi Palabıyık – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    Derbinin hakemi Palabıyık

    Derbinin hakemi Palabıyık

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Dev maçın yardımcı hakemleri Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan. 4. hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. Palabıyık, kariyerinde 3. derbisine çıkacak.

    İlk derbi heyecanını geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş- G.Saray maçında yaşayan Palabıyık, yine geçen sezon Vodafone Park'ta F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği kupa maçında da düdük çalmıştı.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:31
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