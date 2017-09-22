Derbinin hakemi Palabıyık
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Ali Palabıyık yönetecek. Dev maçın yardımcı hakemleri Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan. 4. hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. Palabıyık, kariyerinde 3. derbisine çıkacak.
İlk derbi heyecanını geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş- G.Saray maçında yaşayan Palabıyık, yine geçen sezon Vodafone Park'ta F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği kupa maçında da düdük çalmıştı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:31
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
Derbinin hakemi Palabıyık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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