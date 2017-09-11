Fenerbahçe'de derbi öncesi ceza korkusu
Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta milli kaleci Volkan Babacan'a atılan su şişesi sonrası Fenerbahçe'de derbi öncesi ceza korkusu yaşanmaya başladı.
Başakşehir ile oynanan maçta tribünlerden atılan bir su şişesi rakip kaleci Volkan Babacan'ın başına isabet etmişti.
Kadıköy'de bir sonraki mücadelesini Beşiktaş ile oynayacak Fenerbahçe'de PFDK'nın vereceği cezanın endişesi yaşanıyor.
Eğer seyircisiz oynama cezası gelirse, Kanarya derbide taraftarından yoksun kalacak. Tribün kapatma gelirse, kale arkası boş olacak.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:06
-
Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
-
Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
-
Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
Fenerbahçe'de derbi öncesi ceza korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.