 Fenerbahçe'de derbi öncesi ceza korkusu – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    'de derbi öncesi ceza korkusu

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de derbi öncesi ceza korkusu

    Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta milli kaleci Volkan Babacan'a atılan su şişesi sonrası 'de derbi öncesi ceza korkusu yaşanmaya başladı.

    Başakşehir ile oynanan maçta tribünlerden atılan bir su şişesi rakip kaleci Volkan Babacan'ın başına isabet etmişti.

    Kadıköy'de bir sonraki mücadelesini ile oynayacak 'de 'nın vereceği cezanın endişesi yaşanıyor.

    Eğer seyircisiz oynama cezası gelirse, Kanarya derbide taraftarından yoksun kalacak. Tribün kapatma gelirse, kale arkası boş olacak.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:06
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