Başakşehir ile oynanan maçta tribünlerden atılan bir su şişesi rakip kaleci Volkan Babacan'ın başına isabet etmişti.

Kadıköy'de bir sonraki mücadelesini Beşiktaş ile oynayacak Fenerbahçe'de PFDK'nın vereceği cezanın endişesi yaşanıyor.

Eğer seyircisiz oynama cezası gelirse, Kanarya derbide taraftarından yoksun kalacak. Tribün kapatma gelirse, kale arkası boş olacak.