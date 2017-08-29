 ''Taraftar her zaman haklıdır'' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ''Taraftar her zaman haklıdır''

    ''Taraftar her zaman haklıdır''
    Şanssız bir sezon geçiren ve yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen , "Takım kaptanı olduğum için kötü bir sonuçta en büyük tepkiyi ben alıyorum. Üzerimdeki baskı ve yük fazla. Günlerce uyku uyuyamadım ama ben bu durumlar alışığım" dedi.

    Kötü günleri atlatıp taraftarlarıyla barışacaklarını belirten sarı-lacivertlilerin kaptanı, "Taraftar her zaman haklıdır. Bize düşen onların istediğini yerine getirmektir. Yani; kazanmak!" dedi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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