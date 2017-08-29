 ''Sakatlık yaşamamam şans'' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ''Sakatlık yaşamamam şans''

    ''Sakatlık yaşamamam şans''

    Başkentte Soldado ile birlikte 90 dakika sahada kalan yeni transfer , Gençlerbirliği karşısında vasatı aşamayan isimlerdendi biriydi.

    Gole yakın oynadı ancak pozisyona giremedi. Buna rağmen topla buluştuğunda tehlikeli bir isim olacağını gösterdi. Sambacı tekmelerden yakınırken, "Rakiplerin acımasızlığı futbolumu olumsuz etkiledi. Türkiye Ligi beklediğimden de sert oynanıyor. Burada futbol yapmaya değil, bozmaya oynanıyor. Ama zamanla bu duruma alışacağım" yorumunu yaptı.

    'ŞANSLIYMIŞIM!'
    Soyunma odasında takım arkadaşlarına sertlikten yakınan Brezilyalı yıldız, "Sakatlık yaşamamam şans" dedi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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