 Remy harekatı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Remy harekatı

    Remy harekatı

    İspanyollar, bir golcü daha transfer etmek isteyen 30 yaşındaki Fenerbahçe’nin Fransız golcüyü Chelsea’den istediğini iddia etti.

    Vardar bozgunu sonrası yeni bir transfer operasyonu başlatan Kanarya, defans, orta saha ve kanatların yanı sıra forvetine de takviye yapacak. İtalyanlar Napoli'nin Kolombiyalı golcüsü Duvan Zapata ismini ortaya atmıştı. İspanyol medyası, sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin Fransız yıldızı 'yi gündeme aldığını iddia etti. Radio Marca; Newcastle, Swansea City, Cagliari ve Deportivo La Coruna ile beraber Fenerbahçe'nin de Remy için teklifte bulunduğunu duyurdu. Fransız basını ise oyuncunun Las Palmas'a transfer olacağını yazıyor.

    SÖNÜK BİR SEZON GEÇİRDİ
    31 kez Fransa Milli Takımı forması giyip 7 gol atan 30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Crystal Palace'ta 8 maçta hiç gol atamayıp başarısız bir sezon geçirmişti.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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