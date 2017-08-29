Neto Fener'de!
Sarı-lacivertli ekip, 4 sezondur Zenit forması giyen 29 yaşındaki Neto’yu renklerine bağladı. Dün gece Türkiye’ye gelen yıldız oyuncu bugün imzayı atacak.
Kjaer'in Sevilla'ya transferinin ardından savunması adeta 'yol geçen hanına' dönen Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın boşluğunu Luis Neto ile doldurdu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da acil stoper istemesi üzerine çalışmalarına hız veren yönetim, Zenit'li Neto'da dün mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Neto'yu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda hem Zenit'le hem de yıldız futbolcuyla anlaştı.
Kanarya, Portekizli futbolcuyu dün gece yarısı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı'nda FB TV'ye konuşan Neto, "Bruno ve Meireles'ten Türkiye ile ilgili güzel şeyler duydum. Rusya'dan Giuliano ile tanışıyoruz. Umarım güzel bir macera olur" dedi. 500 bin euro kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer edilen tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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