Neto Fener'de!

Kjaer'in Sevilla'ya transferinin ardından savunması adeta 'yol geçen hanına' dönen Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın boşluğunu Luis Neto ile doldurdu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da acil stoper istemesi üzerine çalışmalarına hız veren yönetim, Zenit'li Neto'da dün mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Neto'yu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda hem Zenit'le hem de yıldız futbolcuyla anlaştı.







Kanarya, Portekizli futbolcuyu dün gece yarısı İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı'nda FB TV'ye konuşan Neto, "Bruno ve Meireles'ten Türkiye ile ilgili güzel şeyler duydum. Rusya'dan Giuliano ile tanışıyoruz. Umarım güzel bir macera olur" dedi. 500 bin euro kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer edilen tecrübeli stoper, bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.



