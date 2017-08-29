 İsla: Çalışıp başaracağız – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    İsla: Çalışıp başaracağız

    İsla: Çalışıp başaracağız
    , Gençlerbirliği karşısında iyi oynamasalar da kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Şilili sol bek, "Daha yeni bir takımız. Birbirimize uyum sürecimiz biraz zaman alacaktır. Bunun için çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Hücumu sevdiğini söyleyen İsla, zamanla istatistiklere de etki yapacağını belirtirken, güvenleri boşa çıkarmayacağının mesajını verdi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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