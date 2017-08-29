''Galibiyet 'nefes' oldu''

Topal, “Kötü oyuna değil, 3 puana bakın” dedi.

F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, Gençlerbirliği galibiyetinin tam zamanında geldiğini, adeta nefes aldıklarını söyledi. Topal, "Bu kez de kötü oynadık diye eleştiriliyoruz ama bizim iyi oyuna değil, 3 puan ihtiyacımız vardı. Bunu da başardık" diye konuştu.



Üzerlerindeki baskının azaldığını ve bu durumu ileriki haftalarda lehlerine çevirme gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekleyen Topal, "3-4 maçlık bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Milli aradan sonra yükselişe geçeceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.