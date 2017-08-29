 ''Galibiyet 'nefes' oldu'' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ''Galibiyet 'nefes' oldu''

    ''Galibiyet 'nefes' oldu''

    Topal, “Kötü oyuna değil, 3 puana bakın” dedi.

    F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, Gençlerbirliği galibiyetinin tam zamanında geldiğini, adeta nefes aldıklarını söyledi. Topal, "Bu kez de kötü oynadık diye eleştiriliyoruz ama bizim iyi oyuna değil, 3 puan ihtiyacımız vardı. Bunu da başardık" diye konuştu.

    Üzerlerindeki baskının azaldığını ve bu durumu ileriki haftalarda lehlerine çevirme gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekleyen Topal, "3-4 maçlık bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Milli aradan sonra yükselişe geçeceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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