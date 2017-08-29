''Dzyuba’yı da veririz''
Kanarya'nın Neto için Zenit'le yaptığı transfer görüşmeleri sırasında sürpriz bir de forvet ismi masaya geldi: Artem Dzyuba!
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:26
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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