''Dzyuba’yı da veririz''

Kanarya'nın Neto için Zenit'le yaptığı transfer görüşmeleri sırasında sürpriz bir de forvet ismi masaya geldi: Artem Dzyuba!

Rus ekibi, Roberto Mancini'nin takımda düşünmediği 1.96'lık forveti Fenerbahçe'ye verebileceğini bildirdi. Sarı-lacivertlilerin şimdilik bir karar vermediği kaydedildi. Zenit'te 61 maça çıkan dev forvet, 28 kez ağları sarstı. Dzyuba'nun Rus Milli Takımı'nda ise 22 maçta 11 golü var.