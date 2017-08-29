 ''Dzyuba’yı da veririz'' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    ''Dzyuba’yı da veririz''

    ''Dzyuba’yı da veririz''

    Kanarya'nın Neto için Zenit'le yaptığı transfer görüşmeleri sırasında sürpriz bir de forvet ismi masaya geldi: !

    Rus ekibi, Roberto Mancini'nin takımda düşünmediği 1.96'lık forveti Fenerbahçe'ye verebileceğini bildirdi. Sarı-lacivertlilerin şimdilik bir karar vermediği kaydedildi. Zenit'te 61 maça çıkan dev forvet, 28 kez ağları sarstı. Dzyuba'nun Rus Milli Takımı'nda ise 22 maçta 11 golü var.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
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