Böyle penaltı mı olur!

Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıda Ahmet İlhan ile çarpışıp başı yarılan Skrtel, "Çok acı çektim ama canımı daha çok yakan hakemin kararı idi. Pozisyon kesinlikle penaltı değildi. Rakip topa vurmuştu ve sonrasında dengemizi kaybedip çarpıştık. Puan kaybetseydik hakem bunun hesabını nasıl verecekti. Hakemler dikkatli olmalılar" açıklamasını verdi.