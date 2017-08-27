Persie’nin yerine Milik
Robin van Persie’yi gözden çıkaran yönetim, yeni forvet arayışına başladı. Napoli’de yedeğe düşen Milik için kiralama teklifi yapılacak.
23 MAÇTA 8 GOL
23 yaşındaki Milik geçen sezon Napoli formasıyla 23 maçta 8 gol kaydetmişti. Bu sezon da 1 golü bulunuyor.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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