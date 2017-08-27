 Persie’nin yerine Milik – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Persie’nin yerine Milik

    Persie’nin yerine Milik

    Robin van Persie’yi gözden çıkaran yönetim, yeni forvet arayışına başladı. Napoli’de yedeğe düşen Milik için kiralama teklifi yapılacak.

    Robin van Persie'den ümidi kesen Fenerbahçe, 'birinci sınıf' bir forvet almak için kolları sıvadı. İlk hedefin Napoli'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arkadiusz Milik olduğu öğrenildi. Geçen sezon Ajax'tan 32 milyon euro'ya İtalyan ekibine giden Polonyalı golcü için Napoli yönetimi ile temasa geçilerek görüşme talebinde bulunulduğu, olumlu yanıt gelmesi halinde 'kiralama' konusunda masaya oturulacağı belirtiliyor.

    23 MAÇTA 8 GOL
    23 yaşındaki Milik geçen sezon Napoli formasıyla 23 maçta 8 gol kaydetmişti. Bu sezon da 1 golü bulunuyor.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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