 Emre Mor ile Inter anlaşamadı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    ile Inter anlaşamadı

    <a href="/index/emre-mor?id=c684a0ef-f254-46fb-9c19-35e7af278019" class="" rel="tag">Emre Mor</a> ile Inter anlaşamadı

    İtalya basını, Emre’nin menajeri Muzzi Özcan ile Sabatini’nin anlaşma zemini yakalayamadığını yazdı.

    Fenerbahçe'nin de resmi teklif yaptığı Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Emre Mor, diğer taliplisi İnter ile anlaşamadı. İtalyan basını; 'un transferi için İnter Sportif Direktörü Walter Sabatini ile Emre'nin menajeri Muzzi Özcan arasında yapılan görüşmelerde anlaşma zemini yakalanamadığını duyurdu. Emre'nin bu nedenle daha önce ön görüldüğü gibi bugün Milano'da olamayacağı vurgulanırken, Sabatini'nin sorunu çözmeye çalıştığı vurgulandı. Inter'in Mor ve Dortmund ile anlaştığı ancak Muzzi Özcan'a ödenecek komisyon nedeniyle sıkıntı yaşandığı kaydedildi. Muzzi Özcan, "Yorum yapamayacağım, durum iki takımı da ilgilendiriyor. Emre üst düzey bir oyuncu. Milano'da kalacak mıyım bilmiyorum, belki" ifadesini kullandı. Fenerbahçe, için pusuda bekliyor.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:21
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