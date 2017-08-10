Yarın İstanbul'da
Fenerbahçe, Zenit’in süper yıldızını kiralıyor. 27 yaşındaki Brezilyalı, cuma günü İstanbul’da
Sarı-lacivertliler, Ben Arfa'dan Lima'ya kadar birçok 10 numara adayıyla ilgileniyordu. Ben Arfa'nın PSG'den alacak problemi, Lima'nın ise bonservisinin parçalanmış olması sebebiyle daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Kanarya, Zenit'in kapısını çaldı. Teknik direktör Roberto Mancini'nin şans vermediği 27 yaşındaki yıldız isim de transfere sıcak yaklaştı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Zenit, Giuliano'yu ilk başta kiralamaya yanaşmadı. 8 milyon euro bonservis bedeli istediler. Ancak Fenerbahçe yönetimi 'tok alıcı' rolüne bürünerek transferin sadece kiralık olarak gerçekleşebileceğini iletti. Kıran kırana pazarlıkların ardından Zenit, 27'lik Brezilyalı yıldızı kiralamayı kabul etti. Giuliano, yarın İstanbul'da olacak.
AVRUPA'DA GOL KRALI
Kanarya'nın renklerine bağlamaya hazırlandığı Giuliano geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, krallığı Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte paylaştı. Giuliano, Avrupa Ligi'nde çektiği 20 şutun 12'sinde isabet buldu. Yüzde 60'lık oranla Dzeko, Babacar, İbrahimovic, Lacazette gibi yıldızları solladı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Zenit, Giuliano'yu ilk başta kiralamaya yanaşmadı. 8 milyon euro bonservis bedeli istediler. Ancak Fenerbahçe yönetimi 'tok alıcı' rolüne bürünerek transferin sadece kiralık olarak gerçekleşebileceğini iletti. Kıran kırana pazarlıkların ardından Zenit, 27'lik Brezilyalı yıldızı kiralamayı kabul etti. Giuliano, yarın İstanbul'da olacak.
AVRUPA'DA GOL KRALI
Kanarya'nın renklerine bağlamaya hazırlandığı Giuliano geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, krallığı Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte paylaştı. Giuliano, Avrupa Ligi'nde çektiği 20 şutun 12'sinde isabet buldu. Yüzde 60'lık oranla Dzeko, Babacar, İbrahimovic, Lacazette gibi yıldızları solladı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
-
Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
-
Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Yarın İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.