 Yarın İstanbul'da – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    Yarın İstanbul'da

    Yarın İstanbul'da

    Fenerbahçe, Zenit’in süper yıldızını kiralıyor. 27 yaşındaki Brezilyalı, cuma günü İstanbul’da

    Sarı-lacivertliler, Ben Arfa'dan Lima'ya kadar birçok 10 numara adayıyla ilgileniyordu. Ben Arfa'nın PSG'den alacak problemi, Lima'nın ise bonservisinin parçalanmış olması sebebiyle daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Kanarya, Zenit'in kapısını çaldı. Teknik direktör Roberto Mancini'nin şans vermediği 27 yaşındaki yıldız isim de transfere sıcak yaklaştı.

    KIRAN KIRANA PAZARLIK
    Zenit, 'yu ilk başta kiralamaya yanaşmadı. 8 milyon euro bonservis bedeli istediler. Ancak Fenerbahçe yönetimi 'tok alıcı' rolüne bürünerek transferin sadece kiralık olarak gerçekleşebileceğini iletti. Kıran kırana pazarlıkların ardından Zenit, 27'lik Brezilyalı yıldızı kiralamayı kabul etti. Giuliano, yarın İstanbul'da olacak.

    AVRUPA'DA GOL KRALI
    Kanarya'nın renklerine bağlamaya hazırlandığı Giuliano geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, krallığı Roma'lı Edin Dzeko ile birlikte paylaştı. Giuliano, Avrupa Ligi'nde çektiği 20 şutun 12'sinde isabet buldu. Yüzde 60'lık oranla Dzeko, Babacar, İbrahimovic, Lacazette gibi yıldızları solladı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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