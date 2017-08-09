 Jonathas & Dzyuba – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Jonathas & Dzyuba

    Jonathas & Dzyuba

    İki forvet alacak olan 'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

    Rus basınında yer alan habere göre sarı lacivertli ekip, Rubin Kazan forması giyen Jonathas Cristan de Jesus için teklif sunmaya hazırlanıyor. Kazan ekibinde geçen sezon 26 lig maçında 9 gol atan, bu sezon ise 3 lig maçında 2 kez ağları sarsan 1.92 boyundaki Brezilyalı oyuncunun kariyerini 'de devam ettirebileceği kaydedildi. Sport 1 kanalı ise sarı-lacivertlilerin Zenit'le 1.96'lık forvet Artem Dzyuba için görüştüğünü duyurdu.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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