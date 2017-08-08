 Yıldırım bugün transfer açıklayabilir – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Yıldırım bugün transfer açıklayabilir

    Yıldırım bugün transfer açıklayabilir
    F.Bahçe Başkanı , bu akşam 20.00'de NTV ve NTV Spor'un ortak yayınında Yüzde 100 Futbol programına konuk olacak. Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtlayacak olan Yıldırım, transferde isim verebilir. Kanarya'nın gündeminde başta Perez, Teodorczyk, Babacar, Lima, Ben Arfa, Sow ve Gustavo Gomez gibi birçok isim bulunuyor.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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