Yeni hedef Kenedy
Hasan Ali ilk iç saha maçında ıslıklandı. İsmail yetersiz bulunuyor Kanarya, Ansaldi’den sonra Chelsea’nin 21’lik yıldızıyla ilgileniyor.
KİRALIK GELECEK
Fenerbahçe, Kjaer'in satışından gelen parayı hücum hattına harcamak istiyor. Bu sebeple Kenedy için Chelsea satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi gidecek. Ada kulübünün de oyuncunun gelişmi için bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor. Mavilerde şans bulamayan Kenedy'nin kendini göstermek için Fenerbahçe'ye 'evet' demesi bekleniyor. Kanarya'nın yoluna Avrupa'da devam etmesi de genç sol bekin aklını çeliyor.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
SADS FORVET . ORTA SAHA STOPER SOL BEK
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Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 20
Yorum
Miyane Transfer gerekli de, bunları neden "müjde" diye veriyorsunuz. İnsanlar neden transfer delisi. Takımlar batmış, ffp var, altyapı oyuncusu yok
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Kiralık mı gitsem acaba?
Toplam 25
Yorum
Sürahi 1)Futbol değil oyuncu mevkisi anlamıyor desen neyse 2) Ki bence senin bu konu hakkında bilgin yok Valbuena as mevki OOS Ekici as mevki OOS
Yeni hedef Kenedy haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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