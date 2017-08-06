 Yeni hedef Kenedy – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Yeni hedef

    Yeni hedef Kenedy

    Hasan Ali ilk iç saha maçında ıslıklandı. İsmail yetersiz bulunuyor Kanarya, Ansaldi’den sonra ’nin 21’lik yıldızıyla ilgileniyor.

    Süper Lig sezonu başlamadan Fenerbahçe ilk resmi iç saha maçını Sturm Graz'a karşı oynadı. Hasan Ali Kaldırım kötü performansı nedeniyle tepkilerin hedefi oldu. Islıklanan sol bekin yedeği İsmail Köybaşı'nın da onu kesme ihtimali yok denecek kadar az. Hal böyle olunca sarı-lacivertliler de apartopar transfere sarıldı. Hedefteki isimlerden biri İnter'de forma giyen Cristian Ansaldi. Yönetim ise alternatifli çalışarak riske girmek istemiyor. Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği Kenedy de Fenerbahçe'nin listesine girdi. 21 yaşındaki genç sol bek için pazarlıkların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

    KİRALIK GELECEK
    Fenerbahçe, Kjaer'in satışından gelen parayı hücum hattına harcamak istiyor. Bu sebeple Kenedy için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi gidecek. Ada kulübünün de oyuncunun gelişmi için bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor. Mavilerde şans bulamayan 'nin kendini göstermek için Fenerbahçe'ye 'evet' demesi bekleniyor. Kanarya'nın yoluna Avrupa'da devam etmesi de genç sol bekin aklını çeliyor.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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