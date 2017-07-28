 Muhteşem Alper – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Muhteşem Alper

    Muhteşem Alper

    Dün kariyerindeki 300. maçına çıkan , F.Bahçe’nin ilk golünde şov yaptı, maç boyunca da müthiş bir performans sergiledi.

    F.Bahçe'nin milli futbolcusu , kariyerinin 300. resmi maçına çıktı. Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa'da 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahada yer aldı. Sturm Graz maçıyla 3. kez dalya diyen Alper, F.Bahçe formasını ise resmi karşılaşmalarda 160. kez giydi. Alper dün ilk golün mimarıydı. Alper, önüne geleni çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Bu topu rakip kendi kalesine attı. Maç sonrası konuşan Alper'in açıklamaları şöyle:

    AHMETHAN'A ATTIRACAKTIM
    "Fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlandım. Öz güvenimiz yerine yavaş yavaş geliyor. İyi bir başlangıç yaptık. Hazırlık maçlarında galibiyetimiz yoktu, resmi maçta ilk galibiyetimizi aldık. Ahmethan bomboştu, ona verdim, rakip ayağını sokunca kendi kalesine attı. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Böyle devam edeceğiz."
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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