Muhteşem Alper
Dün kariyerindeki 300. maçına çıkan Alper Potuk, F.Bahçe’nin ilk golünde şov yaptı, maç boyunca da müthiş bir performans sergiledi.
AHMETHAN'A ATTIRACAKTIM
"Fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlandım. Öz güvenimiz yerine yavaş yavaş geliyor. İyi bir başlangıç yaptık. Hazırlık maçlarında galibiyetimiz yoktu, resmi maçta ilk galibiyetimizi aldık. Ahmethan bomboştu, ona verdim, rakip ayağını sokunca kendi kalesine attı. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Böyle devam edeceğiz."
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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