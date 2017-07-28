 Lens haftaya geliyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    haftaya geliyor

    Lens haftaya geliyor

    Sunderland’le çıktığı hazırlık maçlarında leblebi gibi gol atan Hollandalı yıldız, dün takımın kampından ayrıldı. Ada basınında tecrübeli futbolcunun gelecek hafta içinde İstanbul’da kontrolden geçip tekrar sarı-lacivert formayı giyeceği iddia edildi.

    Sunderland'e döndükten sonra 5 hazırlık karşılaşmasında 5 gol atarak dikkat çekmesine rağmen İngiliz ekibinin Scunthorpe United maç kadrosuna alınmayan Lens'te yeni bir umut doğdu. Sunderland'in hocası Simon Grayson'ın yönetimle yaptığı görüşme sonrası 30 yaşındaki kanat oyuncusunun gidişine onay verdiği belirtilirken, Hollandalı yıldızın hafta içinde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.

    ÇOK ÖZLENDİN HAYATIM!
    Ada basınında tecrübeli futbolcunun gelecek sezon F.Bahçe ile önemli işler yapacağı yorumunda bulunuldu. için taraftarlar sosyal medyada da isteklerine devam etti. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz mücadelesinin oynandığı saatlerde sık sık Hollandalı için tweetler attılar.

    İşte onlardan bazıları:

    "Jeremain lens; özlendin hayatım, çok özlendin" (@arcadiusVII),
    "Bize sen lazımsın jeremain lens" (@MertKalayy),
    "Gözlerim seni arıyor neredesin sen lens" (@Berke_tuncel90),
    "jeremainlens lütfen geri dön" (@Hakan-Guven1907),
    "jeremainlens özledik, Gel artık..." (@cafer_kaya10)



    AVRUPA ARENASI GLADYATÖRÜ
    Taraftarların Lens'in UEFA Avrupa Ligi'nin yeni topuyla yapılmış grafik çizimi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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