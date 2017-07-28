Lens haftaya geliyor
Sunderland’le çıktığı hazırlık maçlarında leblebi gibi gol atan Hollandalı yıldız, dün takımın kampından ayrıldı. Ada basınında tecrübeli futbolcunun gelecek hafta içinde İstanbul’da kontrolden geçip tekrar sarı-lacivert formayı giyeceği iddia edildi.
ÇOK ÖZLENDİN HAYATIM!
Ada basınında tecrübeli futbolcunun gelecek sezon F.Bahçe ile önemli işler yapacağı yorumunda bulunuldu. Lens için taraftarlar sosyal medyada da isteklerine devam etti. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz mücadelesinin oynandığı saatlerde sık sık Hollandalı için tweetler attılar.
İşte onlardan bazıları:
"Jeremain lens; özlendin hayatım, çok özlendin" (@arcadiusVII),
"Bize sen lazımsın jeremain lens" (@MertKalayy),
"Gözlerim seni arıyor neredesin sen lens" (@Berke_tuncel90),
"jeremainlens lütfen geri dön" (@Hakan-Guven1907),
"jeremainlens özledik, Gel artık..." (@cafer_kaya10)
AVRUPA ARENASI GLADYATÖRÜ
Taraftarların Lens'in UEFA Avrupa Ligi'nin yeni topuyla yapılmış grafik çizimi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
Lens haftaya geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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