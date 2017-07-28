Küçük dev adam!
Fenerbahçe’de dün gece futboluyla öne çıkan isim tartışmasız Fransız yıldızdı. 90 dakika sahada kalan 1.67’lik oyuncu, hücum organizasyonlarında başrolü oynadı, bir de asist yaptı.
Sarı-lacivertli formayla ilk resmi karşılaşmasına çıkan Mathieu Valbuena'ya tam puan... UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Fransız yıldız, 90 dakika oynadığı maçta Fenerbahçe'nin en iyisi olarak öne çıktı. Hücum organizasyonlarında başrolü oynayan 32 yaşındaki futbolcu, Roman Neustadter'in golünde de asisti yapan isimdi. İsabetli pas yüzdesinin yanı sıra ara pasları ve şık hareketleriyle adından söz ettiren 1.67'lik futbolcu, Kanarya'nın galibiyetinde kilit rol oynadı.
KOCAMAN'IN YARDIMCISI!
Sturm Graz karşısında tecrübesini de konuşturan Valbuena, takım arkadaşlarına yaptığı uyarılarla teknik direktör Aykut Kocaman'ın sahadaki yardımcısı görevini üstlendi. Zorlu karşılaşmanın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Burada önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık. Rövanş öncesi elde ettiğimiz avantajı iyi kullanıp, turu geçen taraf olmak istiyoruz. Deplasmanda oynamamıza rağmen taraftarımızın müthiş desteğiyle ev sahibiymiş gibi oynadık. Tüm takım turu geçmekten başka düşüncemiz yok. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasına çıkmak için sabırsızlanıyorum. O coşkuyu şimdiden tahmin edebiliyorum. İnanıyorum ki, sorun yaşamadan Avrupa Ligi'nde gruplara kalıp, Fenerbahçe'yi bu arenada en iyi yerlere taşıyacağız" açıklamalarında bulundu.
SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Sturm Graz'a karşı galibiyette büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada taraftarlardan övgü dolu sözler aldı. Tecrübeli oyuncuyla ilgili twitter'da binlerce yorum yapıldı.
KOCAMAN'IN YARDIMCISI!
Sturm Graz karşısında tecrübesini de konuşturan Valbuena, takım arkadaşlarına yaptığı uyarılarla teknik direktör Aykut Kocaman'ın sahadaki yardımcısı görevini üstlendi. Zorlu karşılaşmanın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Burada önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık. Rövanş öncesi elde ettiğimiz avantajı iyi kullanıp, turu geçen taraf olmak istiyoruz. Deplasmanda oynamamıza rağmen taraftarımızın müthiş desteğiyle ev sahibiymiş gibi oynadık. Tüm takım turu geçmekten başka düşüncemiz yok. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasına çıkmak için sabırsızlanıyorum. O coşkuyu şimdiden tahmin edebiliyorum. İnanıyorum ki, sorun yaşamadan Avrupa Ligi'nde gruplara kalıp, Fenerbahçe'yi bu arenada en iyi yerlere taşıyacağız" açıklamalarında bulundu.
SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Sturm Graz'a karşı galibiyette büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada taraftarlardan övgü dolu sözler aldı. Tecrübeli oyuncuyla ilgili twitter'da binlerce yorum yapıldı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Muhteşem Alper
Toplam 1
Yorum
FB06 HADİ BAKALIM HAYIRLISI İNŞALLAH DEVAMI GELIR
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Alper Tunga
Toplam 1
Yorum
türk takımları sonyıllarda vasat 14 milyon euro takımın değeri FB ise 86 milyon zar zor yendiler kendi kalalerine attılar yoksa 1 - 1 , bu kafaylan türk takımları işi zorrrr
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Lens haftaya geliyor
Toplam 1
Yorum
FB06 WALLA COK IYI OLUR LENS GELSİN
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