Kaptan’dan süper kurtarışlar

F.Bahçe'nin kaptanı Volkan Demirel dün Sturm Graz maçında harika kurtarışlara imza attı.

Özellikle son dakikalarda art arda iki kritik hamle ile galibiyetin mimarlarından olan tecrübeli eldiven, maç sonrası, "Daha iyi olacağız. Bu daha başlangıç" dedi. Volkan, "Kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde ettik. Ligde ve Avrupa'da iddialıyız. Bu takım önemli işlere imza atar" diye konuştu.