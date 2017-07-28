Josef de Souza bildiğiniz gibi

Fenerbahçe orta sahasının dün akşam kilit isimlerinden biri Josef de Souza'ydı.

Geçtiğimiz sezonlarda da takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Brezilyalı futbolcu, Sturm Graz'a karşı başarılı bir 90 dakika çıkardı. Oyunun her iki yönünü de kullanan 28 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından hocasından da övgü aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman, öğrencisinin performansı için, "Müthiş bir maç çıkardı" yorumunu yaptı.