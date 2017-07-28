 Isla’yla 12 dakika – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Isla’yla 12 dakika

    Isla’yla 12 dakika
    Yeni transferlerden dün akşam son dakikalarda şans buldu. Sturm Graz maçının 78. dakikasında Ahmethan'ın yerine oyuna giren 29 yaşındaki sağ bek, kısa sürede kalitesini gösterdi. Şilili futbolcu, topla az buluşmasına rağmen yerinde müdahaleleri ve paslarıyla dikkat çekti.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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